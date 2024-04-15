Маскують мідь під брухт: як Росія та Китай обходять санкції США

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій. Яким чином це вдавалось їм робити, читайте далі.

Як Росія та Китай обходять санкції

Російська мідна компанія (РМК) спільно з китайськими обходили вплив західних санкцій шляхом торгівлі новим мідним виробом, який приховували під виглядом металобрухту.

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А саме: мідна катанка була подрібнена так, щоб її було важко відрізнити від брухту. Це дозволило як експортерам, так і імпортерам отримати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.

Продажі нового металу, замаскованого під брухт, що розпочалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими та російськими даними.

Річ у тім, що російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, а на брухт – 10%. При цьому, імпорт мідної катанки в Китай оподатковується за ставкою 4%, а на імпорт російського брухту немає мита.

Розбіжності в даних

Китайські митні дані показали, що з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту з Росії. Тоді як російські дані, отримані агентством від постачальника комерційних даних, показали, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни – була незначною.

Китай став основним напрямком для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того як Сполучені Штати наклали санкції на Росію за її вторгнення в Україну.

На питання про торгівлю мідною катанкою з китайськими фірмами, РМК, яка підпадає під західні санкції, відповіла, що постачає продукцію тільки російським компаніям. Вона не надала подальших коментарів.