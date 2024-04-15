Как Россия и Китай обходят санкции

Российская медная компания (РМК) совместно с китайскими обходили влияние западных санкций путем торговли новым медным изделием, которое скрывали под видом металлолома.

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А именно: медная катанка была измельчена так, чтобы ее было трудно отличить от лома. Это позволило как экспортерам, так и импортерам получить прибыль от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

Заметьте! Начавшиеся в декабре, продажи нового металла, замаскированного под лом, отражаются в расхождениях между китайскими и российскими данными.

Дело в том, что российская экспортная пошлина на медную катанку в декабре составила 7%, а на лом – 10%. При этом, импорт медной катанки в Китай облагается налогом по ставке 4%, а на импорт российского лома нет пошлины.

Расхождения в данных

Китайские таможенные данные показали, что с декабря Китай закупил значительно больше медного лома из России. Тогда как российские данные, полученные агентством от поставщика коммерческих данных, показали, что количество лома, экспортированного в крупнейшего торгового партнера страны – было незначительным.

Интересно! Китай стал основным направлением для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того как Соединенные Штаты наложили санкции на Россию за ее вторжение в Украину.

На вопрос о торговле медной катанкой с китайскими фирмами, РМК, которая подпадает под западные санкции, ответила, что поставляет продукцию только российским компаниям. Она не предоставила дальнейших комментариев.