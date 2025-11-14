У Росії запускають резервні установки: країна намагається компенсувати збитки від дронів

Переробка нафти в Росії цього року знизилася лише на 3%. І це попри наймасштабніші атаки українських дронів за весь час.

Що відбувається з російськими НПЗ?

Нафтопереробні заводи змогли уникнути різкого скорочення виробництва пального, використавши резервні потужності для компенсації шкоди від ударів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Україна посилила удари дронами вглиб території Росії, намагаючись вивести з ладу нафтопереробні заводи, сховища та трубопроводи. Таким чином Київ намагався підірвати головне джерело фінансування війни.

Більшість атак відбулася ще на початку 2025 року, а з серпня вони відновилися. Загалом українські дрони атакували щонайменше 17 великих НПЗ, змусивши Росію скоротити експорт пального та посилити протидронову оборону.

На піку другої хвилі атак у період з серпня по жовтень удари та планові ремонти вивели з ладу 20% нафтопереробних потужностей Росії. Але це призвело лише до 6% падіння загальних обсягів переробки – до близько 5,1 мільйона барелів на добу, тобто приблизно на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У ширшому розрізі, за період з січня по жовтень переробка нафти скоротилася приблизно до 220 мільйонів тонн (5,2 мільйона барелів на добу), тобто на 3% у порівнянні з минулим роком.

Зауважте! Російські НПЗ працювали далеко не на повну потужність ще до атак, тож змогли пом’якшити їхній вплив, запускаючи резервні установки як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також оперативно відновлюючи роботу вражених агрегатів після ремонту.

Чи мають вплив українські атаки на ситуацію у Росії?

Загальна нафтопереробна потужність Росії становить близько 6,6 мільйона барелів на добу, але ці потужності рідко використовуються повністю.

Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що доходи Росії від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні впали до одного з найнижчих рівнів з початку війни у 2022 році. Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що далекобійні удари могли скоротити пропозицію бензину в Росії на п’яту частину. Кремль натомість стверджує, що ринок пального стабільний.

Хоча російські НПЗ наразі справляються, атаки все ж мають ефект.. У першому кварталі року Україна вразила шість великих заводів, включно з Рязанським, Волгоградським, Саратовським, Туапсинським, Уфимським та Астраханським,

– йдеться у матеріалі.

А з початку серпня, за даними британської неприбуткової організації Open Source Centre, Україна здійснила щонайменше 58 атак по ключових енергетичних об’єктах Росії. Українські безпілотники пошкодили, зокрема, НПЗ у Новокуйбишевську, Киришах та Салаваті.

Водночас західні санкції ускладнили Росії доступ до запчастин від західних компаній, які модернізували більшість її НПЗ за останні 30 років.

Зверніть увагу! Зокрема ремонтні роботи зазвичай дозволяють відновити роботу установок первинної переробки протягом кількох тижнів. Але такі ремонти дорогі, а іноді потребують більше часу, що ставить під сумнів, як довго Росія зможе компенсувати втрати завдяки резервним потужностям, якщо атаки українських дронів триватимуть.

Нагадаємо, що удари українських дронів вивели з ладу ключовий нафтовий термінал Росії. Про це також повідомили у Reuters.

Атака відбувалася у п'ятницю, 14 листопада. Після цього експорт нафти призупинив порт Новоросійськ.

Російська місцева влада повідомляла, що БПЛА пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську.

Що ще відомо про ситуацію з нафтою?