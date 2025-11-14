В России запускают резервные установки: страна пытается компенсировать ущерб от дронов

Переработка нефти в России в этом году снизилась всего на 3%. И это несмотря на самые масштабные атаки украинских дронов за все время.

Что происходит с российскими НПЗ?

Нефтеперерабатывающие заводы смогли избежать резкого сокращения производства топлива, использовав резервные мощности для компенсации ущерба от ударов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Украина усилила удары дронами вглубь территории России, пытаясь вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, хранилища и трубопроводы. Таким образом Киев пытался подорвать главный источник финансирования войны.

Большинство атак состоялась еще в начале 2025 года, а с августа они возобновились. В общем украинские дроны атаковали по меньшей мере 17 крупных НПЗ, заставив Россию сократить экспорт топлива и усилить противодронную оборону.

На пике второй волны атак в период с августа по октябрь удары и плановые ремонты вывели из строя 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. Но это привело лишь к 6% падению общих объемов переработки – до около 5,1 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В более широком разрезе, за период с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), то есть на 3% по сравнению с прошлым годом.

Заметьте! Российские НПЗ работали далеко не на полную мощность еще до атак, поэтому смогли смягчить их влияние, запуская резервные установки как на поврежденных, так и на неповрежденных заводах, а также оперативно восстанавливая работу пораженных агрегатов после ремонта.

Имеют ли влияние украинские атаки на ситуацию в России?

Общая нефтеперерабатывающая мощность России составляет около 6,6 миллиона баррелей в сутки, но эти мощности редко используются полностью.

Международное энергетическое агентство отмечает, что доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов в августе упали до одного из самых низких уровней с начала войны в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что дальнобойные удары могли сократить предложение бензина в России на пятую часть. Кремль взамен утверждает, что рынок горючего стабилен.

Хотя российские НПЗ пока справляются, атаки все же имеют эффект... В первом квартале года Украина поразила шесть крупных заводов, включая Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский,

– говорится в материале.

А с начала августа, по данным британской неприбыльной организации Open Source Centre, Украина осуществила не менее 58 атак по ключевым энергетическим объектам России. Украинские беспилотники повредили, в частности, НПЗ в Новокуйбышевске, Киришах и Салавате.

В то же время западные санкции усложнили России доступ к запчастям от западных компаний, которые модернизировали большинство ее НПЗ за последние 30 лет.

Обратите внимание! В частности ремонтные работы обычно позволяют восстановить работу установок первичной переработки в течение нескольких недель. Но такие ремонты дорогие, а иногда требуют больше времени, что ставит под сомнение, как долго Россия сможет компенсировать потери благодаря резервным мощностям, если атаки украинских дронов будут продолжаться.

Напомним, что удары украинских дронов вывели из строя ключевой нефтяной терминал России. Об этом также сообщили в Reuters.

Атака происходила в пятницу, 14 ноября. После этого экспорт нефти приостановил порт приостановил порт Новороссийск.

Российские местные власти сообщали, что БПЛА повредили пришвартованное судно, жилые дома и нефтебазу в Новороссийске.

Что еще известно о ситуации с нефтью?