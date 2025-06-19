Росія може об'єднатися з США та Саудівською Аравією: що здатна принести подібна співпраця

Росія, Сполучені Штати та Саудівська Аравія можуть спільно діяти для стабілізації нафтових ринків. У 2020 році вже був подібний прецедент.

Об'єднання Росії, США та Саудівської Аравії заради стабілізації цін на нафту

Про це заявив уповноважений Росії з інвестицій Кирило Дмитрієв, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тім, що ціни на нафту злетіли після того, як Ізраїль заявив про нічні удари по ядерних об’єктах Ірану в Натанзі та Араку. Інвестори зокрема занепокоїлися можливим розширенням конфлікту на Близькому Сході, що може порушити постачання нафти.

Був приклад, коли президент Путін, президент США Трамп і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман зіграли ключову роль у стабілізації ринку,

– сказав Дмитрієв.

Він додав, що поки що рано говорити про конкретні спільні дії. Однак, на думку Кирила Дмитрієва, з огляду на попередній прецедент, така співпраця можлива.

Що відбулося у 2020 році? Навесні 2020 року ціни на нафту різко впали. Причиною тому стала пандемія COVID-19. Трамп виступив посередником у досягненні угоди між основними виробниками нафти – Росією та Саудівською Аравією. Йшлося про скорочення видобутку з метою заспокоєння ринку.

Події на Близькому Сході створюють умови для зростання цін на нафту. Динаміка цих подій визначатиме, наскільки різким буде це зростання,

– заявив Дмитрієв.

Важливо! Він наголосив, що така динаміка значно знижує ймовірність подальших обмежень щодо енергетичного сектору Росії, маючи на увазі обговорення в ЄС щодо посилення санкцій проти Москви.