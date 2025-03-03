Російська економіка ще більше залежить від військової промисловості

Британська розвідка прогнозує, що економіка Росії ще більше залежатиме від військово-промислового комплексу. Серед основних причин – інфляційний тиск і фінансові труднощі в цивільних галузях.

Витрати Росії на оборону виростуть

Існує висока ймовірність, що Москва перевищить заплановані оборонні витрати через економічні проблеми, передає 24 Канал з посиланням на огляд Міноборони Британії від 3 березня.

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Інфляція в Росії, ймовірно, залишиться вищою за офіційний показник у 4%. Цього не знівелює навіть підвищення Центробанком процентних ставок.

Майже напевно, що інфляція в Росії буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії у 4% у 2025 році. І це попри зусилля Центробанку Росії, спрямовані на зниження інфляції шляхом підвищення процентних ставок з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року. Фактичний рівень інфляції у 2024 році, ймовірно, був вищим за офіційно оприлюднений показник,

– йдеться у звіті.

У британському Міноборони також вважають, що тиск на бізнес зростатиме, якщо високі відсоткові ставки збережуться протягом 2025 року.

Ситуація в оборонній сфері Росії

За оцінками британської розвідки, більшість корпоративних дефолтів у Росії відбудеться у цивільних галузях, що ще більше посилить роль військово-промислового комплексу як основного двигуна економіки.

У черговому звіті аналітики також проаналізували стан російської армії на третьому році повномасштабної війни проти України, висвітливши її значні втрати.

Цікаво! Окрему увагу приділили даним незалежного видання "Верстка", згідно з якими російське військове командування примушує мобілізованих у 2022 році чоловіків підписувати довгострокові контракти з Міноборони Росії.