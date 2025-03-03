Расходы России на оборону вырастут

Существует высокая вероятность, что Москва превысит запланированные оборонные расходы из-за экономических проблем, передает 24 Канал со ссылкой на обзор Минобороны Британии от 3 марта.

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Инфляция в России, вероятно, останется выше официального показателя в 4%. Этого не нивелирует даже повышение Центробанком процентных ставок.

Почти наверняка, что инфляция в России будет выше целевого показателя Центрального банка России в 4% в 2025 году. И это несмотря на усилия Центробанка России, направленные на снижение инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года. Фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально обнародованный показатель,

– говорится в отчете.

В британском Минобороны также считают, что давление на бизнес будет расти, если высокие процентные ставки сохранятся в течение 2025 года.

Ситуация в оборонной сфере России

По оценкам британской разведки, большинство корпоративных дефолтов в России произойдет в гражданских отраслях, что еще больше усилит роль военно-промышленного комплекса как основного двигателя экономики.

В очередном отчете аналитики также проанализировали состояние российской армии на третьем году полномасштабной войны против Украины, осветив ее значительные потери.

Интересно! Отдельное внимание уделили данным независимого издания "Верстка", согласно которым российское военное командование заставляет мобилизованных в 2022 году мужчин подписывать долгосрочные контракты с Минобороны России.