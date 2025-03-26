У "Газпрому" суттєві проблеми: як росіяни намагаються врятувати компанію

Російський "Газпром" намагається прийти до тями після рекордних збитків. Цього року загальний обсяг постачань у Європу і Туреччину може скоротитися більш ніж уп'ятеро порівняно з 2019 роком.

Як Росія намагається врятувати "Газпром"

Зокрема він впаде до 47 мільярдів кубометрів і 34 мільярдів кубометрів у 2034 році, а дефіцит становитиме 15 мільярдів рублів, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Станом на зараз компанія зіштовхнулась з великими проблемами, серед яких порушення ланцюжків поставок, обмеження доступу до європейського ринку тощо. Зокрема очільниця ради директорів "Газпрому" Олена Ілюхіна прагне об'єднати розрізнені підрозділи газового монополіста в "єдину, вертикально інтегровану компанію". До того ж є пропозиції скорочення витрат:

відрядження;

оренда офісів;

зв'язки із держорганами;

непрофільні активи, зокрема мережі метанових заправок.

Що ще пропонують для покращення долі "Газпрому"? Ілюхіна також запропонувала провести наймасштабніше скорочення персоналу в штаб-квартирі компанії. На початку 2025 року вона представила детальну схему скорочення штату, де передбачалося закриття щонайменше трьох департаментів, зокрема створеного для пошуку шляхів заміни західних технологій на російські альтернативи.

Ще вісім відділів, із зовнішньоекономічними зв'язками та капремонтом, призначено для злиття. А юридичні, податкові та казначейські функції об'єднають у центральний вузол.

Усі ці заходи мають допомогти компанії. Але станом на зараз стан "Газрому" є хитким.

Так у січні компанія звернулася до уряду з проханням зберегти монополію на експорт трубопровідного газу до 2050 року і "виключити конкуренцію" між російськими гравцями на світовому ринку СПГ. Там він поступається позиціями "Новатеку".

Олена Ілюхіна також наполягає на підвищенні внутрішніх цін на газ. Вона стверджує, що нинішня ситуація не дозволяє генерувати достатньо коштів для інвестицій в інфраструктуру. На думку, очільниці ради директорів, компанія має зосередитися на внутрішньому ринку, пропонуючи все – від газу до електроенергії та фінансових послуг.

Зверніть увагу! Останніми роками "Газпром" втратив важливих клієнтів, поступившись "Роснафті", якою керує союзник глави Кремля Ігор Сєчін.