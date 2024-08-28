Нові схеми Росії: країна продовжує продавати газ

Підсанкційний газовий танкер Росії помітили біля Суецького каналу. Він перевантажував газ на непідсанкційний танкер ОАЕ.

Росія обходить санкції

Цього місяця газовий танкер, який перебуває під санкціями США, був завантажений на нещодавно відкритому російському арктичному заводі зі скраплення природного газу (СПГ) "Арктик СПГ-2". Після завантаження танкер перевантажували на інше судно в морі.

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Танкер Pioneer здійснив перевалку на танкер New Energy, який плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією, на північ від Суецького каналу.

Нагадаємо! Завод "Арктик СПГ 2", який, як очікується, стане найбільшим в Росії заводом зі скраплення природного газу, розпочав виробництво в грудні. Однак його експортні операції зіткнулися зі значними проблемами через західні санкції, запроваджені у відповідь на дії Росії в Україні.

Судноперевантажувальні комплекси, що використовуються переважно для розвантаження зрідженого природного газу (ЗПГ) з дорогих криголамних танкерів на більш економічно вигідні звичайні СПГ-танкери, також були визначені як потенційні інструменти для ускладнення процесів відстеження вантажу.

Деякі країни продовжують купувати у Росії газ та нафту, хоча і намагаються не афішувати цей факт. Наприкінці липня повідомлялося, що танкери "Піонер" і "Ася Енерджі" увійшли в російські води, де вони нібито вчинили низку обманних дій, зокрема відключили свою автоматичну ідентифікаційну систему (АІС).

Завод "Арктик СПГ 2" спроєктований таким чином, щоб досягти значної виробничої потужності – 19,8 мільйона тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік, а також 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату на рік, використовуючи три спеціалізовані виробничі лінії.