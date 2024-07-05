Росія вибула з десятки найсильніших економік світу: причина в девальвації

Росія вибула з десятки найбільших економік світу через падіння курсу рубля. Росія опустилася з восьмого на 11-е місце за розміром економіки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду.

Як знизилась російська економіка

У 2023 році російська економіка зросла на 3,6% – більше, ніж світова. Проте через ослаблення рубля відносно долара її розмір скоротився на 10,8% – з 2,27 трильйона доларів до 2,02 трильйона доларів.

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У результаті Росія опустилася з восьмого на 11-е місце за розміром економіки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча їхні економіки зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє місце Німеччину.

США лідирують з величезним відривом: американська економіка на третину більша за китайську – 27,4 трильйона доларів проти 17,8 трильйона доларів відповідно.

Які країни увійшли до десятки

Ось як виглядає десятка найбільших економік світу:

США – 27,361 трильйона доларів; Китай – 17,795 трильйона доларів; Німеччина – 4,456 трильйона доларів; Японія – 4,213 трильйона доларів; Індія – 3,550 трильйона доларів; Велика Британія – 3,340 трильйона доларів; Франція – 3,031 трильйона доларів; Італія – 2,255 трильйона доларів; Бразилія – 2,174 трильйона доларів; Канада – 2,140 трильйона доларів.

Росія вперше увійшла до десятки найбільших економік у середині 2000-х, коли її економіка швидко зростала. Однак у 2009 році вона вперше вибула з цієї десятки через кризи та девальвацію рубля. Після цього Росія то поверталась, то вибувала зі списку найбільших економік.