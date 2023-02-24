Щоб обійти санкції ЄС, Росія перевантажує нафту біля берегів Греції – Bloomberg

Росія перевантажує нафту біля берегів Греції, щоб обійти нафтові санкції ЄС. Чому влада Греції нічого не може вдіти та, які ще схеми для обходу використовує Росія, читайте далі.

Росія перекачує нафту поблизу Греції

З початку 2023 року у затоці Лаконікос поблизу Греції було перекачано щонайменше 23 мільйони барелів російської нафти. Після заміни вантажів танкери-приймачі переправляють нафту на тисячі миль покупцям в Азії.

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Влада Греції зазначила, що не має можливості втрутитись, оскільки діяльність відбувається за межами шестимильної межі територіальних вод країни в цьому районі.

Грація була проти обмеження ціни на нафту

Греція – найбільша у світі країна, яка володіє нафтовими танкерами. Тож коли ЄС вів переговори про обмеження цін на російську нафту, вона була серед тих, хто наполягав на підвищенні прайс-кепу.

Греція також була серед тих, хто виступав за послаблення обмежень на транспортування російської нафти, коли обговорювалися відповідні заходи.