Попри обмеження: Росія знайшла країну, якій може продавати санкційний газ
- Танкер із російським скрапленим природним газом вперше прибув до китайського термінала Beihai LNG, попри санкції США.
- Судно Arctic Mulan доставило паливо з заводу Arctic LNG 2, який очолює компанія Novatek PJSC, що стало частиною стратегії Росії щодо розширення постачань палива до Азії.
Танкер із партією скрапленого природного газу з експортного об’єкта в Росії, що перебуває під санкціями США, вперше пришвартувався в китайському терміналі. Це останній крок Москви для розширення постачання палива до Азії.
Що відомо про санкційний газ та його продаж?
Судно Arctic Mulan, яке перевозить паливо з внесеного до чорного списку заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, у четвер пришвартувалося до термінала Beihai LNG, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Завод, який спочатку був під санкціями адміністрації Байдена, торік почав експортувати паливо за допомогою "тіньового флоту". Але жодне з суден раніше не пришвартовувалося в імпортних терміналах, оскільки покупці побоювалися репресій із боку США.
Arctic LNG 2, очолюваний компанією Novatek PJSC, є ключовим для таких планів Росії:
- утричі збільшити експорт СПГ до 2030 року;
- відкрити нові ринки газу після різкого падіння продажів трубопровідного газу основним традиційним покупцям у Європі.
Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США утримуються від подальшого посилення обмежень для покупців російського СПГ, оскільки прагнуть посередництва в укладенні угоди про припинення вогню в Україні,
– йдеться у матеріалі.
Arctic Mulan завантажив партію СПГ із плавучого сховища у Східній Росії на початку червня, згідно з даними відстеження суден. Паливо в цьому сховищі було отримане із заводу Arctic LNG 2.
Arctic LNG 2 минулого літа виробив вісім партій, але у жовтні був змушений зупинитися, оскільки не зміг знайти покупців. Також вплинуло й сезонне наростання криги навколо підприємства.
Цікаво! Замість того аби відправляти паливо за кордон, судна зливали його у сховища в Росії.
Що відомо про ситуацію?
- Ще 15 серпня російські танкери зі СПГ відправилися до країн Азії із заводу в Арктиці, хоча підприємство знаходиться під санкціями США.
- Танкери Iris та Voskhod завантажилися СПГ на російському заводі Arctic LNG 2 у Сибіру.