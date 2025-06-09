Санкції – не перешкода: Путін продовжує торгувати з країною G7

США та Євросоюз увели санкції на постачання російської нафти у відповідь на вторгнення Росії до України. Проте одна з країн "Великої сімки" й досі продовжує її імпортувати.

Як Японія купує російську нафту

Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. прийняла поставку нафти з Росії на судні, яке входить до санкційних списків Євросоюзу та Міністерства фінансів США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За даними систем відстеження, 25 травня танкер Voyager завантажив 600 000 барелів нафти марки Sakhalin Blend в порту міста Приміське на південному краю острова Сахалін.

Танкер прибув до японського порту Кікума в понеділок, 9 червня, щоб вивантажити нафту з проєкту "Сахалін-2".

Важливо! За даними видання, це перша за понад два роки поставка російської нафти до Японії. Однак експорт російської нафти до країни "Великої сімки" говорить про те, що покупці дедалі більше готові співпрацювати з Росією, попри війну в Україні.

Чому Японія купує нафту у Росії

Японія має виняток із санкцій ЄС та США, уведених проти Росії. Це дозволяє країні імпортувати нафту марки Sakhalin Blend з міркувань енергетичної безпеки.

У компанії Taiyo Oil заявили, що російську нафту придбали на прохання Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI).

Нафту експортували для японського проєкту з виробництва СПГ, який міг би постраждати в разі її дефіциту, адже обидва види палива видобувають одночасно.

Попри формальну законність поставки, сам факт, що країна з G7 приймає вантаж із судна, внесеного до чорного списку, лише підкріплює те, що адміністрація Дональда Трампа прагне зберегти експорт нафти з Росії,

– наголосило видання.

Варто знати! До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року японські нафтопереробники щомісяця імпортували в середньому чотири партії нафти з Сахаліну.