Немає альтернативних маршрутів: Росія постачає рекордну кількість газу через Туреччину
- Російський "Газпром" збільшив експорт газу через "Турецький потік" до рекордних 50,6 мільйона кубометрів на добу в січні 2025 року.
- Після закриття інших маршрутів, єдиним шляхом постачання газу до Європи для "Газпрому" залишився "Турецький потік" із максимальною потужністю 15,75 мільярда кубометрів на рік.
Російський "Газпром" збільшив експорт через "Турецький потік" до рекордного рівня. Постачання сягнуло 50 мільйонів кубометрів на добу.
Як зросли поставки через "Турецький потік"
У січні 2025 року постачання російського газу до Європи через "Турецький потік" досягло історичного максимуму, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Після закриття маршрутів "Ямал-Європа" та "Північний потік", а також зупинки транзиту через Україну, "Газпрому" залишається лише один маршрут – через Туреччину. Його максимальна потужність становить 15,75 мільярда кубометрів на рік.
У січні 2025 року постачання російського газу до Європи через "Турецький потік" зросло на 26,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За добу поставки зросли до 50,6 мільйона кубометрів, тоді як у січні 2024 року було 39,9 мільйона кубометрів на добу.
Зауважте! Також показник зріс на 2% у порівнянні з груднем 2024 року, коли середньодобові обсяги становили 49,6 мільйона кубометрів.
Скільки газу Росія експортує через "Турецький потік"
Загалом, за попередніми оцінками, у січні 2025 року експорт газу "Газпромом" через "Турецький потік" склав 1,57 мільярда кубометрів, що перевищує показник січня 2024 року (1,24 мільярда кубометрів). У грудні 2024 року цей обсяг становив 1,54 мільярда кубометрів.
Цікаво! За підсумками 2024 року поставки "Газпрому" в Європу зросли на 13%, досягнувши 32 мільярдів кубометрів, порівняно з 28,3 мільярда кубометрів у 2023 році.