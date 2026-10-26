Відчай Кремля: Росія готова віддати будь-які обсяги дизеля заради США

Економіка країни-агресорки продовжує відчувати на собі важкий тягар міжнародної ізоляції. Аби хоч якось врятувати ситуацію, у Кремлі почали відкрито натякати на бажання відновити діалог із Заходом.

Чому Москва раптово заговорила про експорт

Російська влада офіційно заявила про готовність забезпечити будь-які обсяги постачання дизельного пального на експорт. За словами віцепрем'єра Росії Олександра Новака, країна-агресорка може задовольнити всі потреби ринку, про що пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Урядовець стверджує, що після укладення відповідної угоди зі Сполученими Штатами світові ціни на нафту нібито вже знизилися на 5-6%.

Скільки захочуть наші партнери, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт, ми можемо все поставити,

– бідкається Новак, намагаючись продемонструвати значущість російських ресурсів.

Як це вплине на глобальний ринок та гаманці

Для українців та світової спільноти такі заяви є чітким маркером того, що нафтогазові доходи Росії критично впали, і ворог шукає будь-які шляхи для поповнення бюджету війни. Зниження світових цін на нафту грає на руку споживачам у Європі, адже це стримує інфляцію та ціни на АЗС, проте для самої Росії це означає зменшення прибутків з кожного проданого бареля.

Раніше російський диктатор Володимир Путін вже відкрито заявляв про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва з Вашингтоном. Нинішні обіцянки безлімітних постачань пального та анонси нових домовленостей стали лише черговим етапом цього процесу, яким Кремль намагається прорвати санкційну блокаду.