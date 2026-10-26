Почему Москва внезапно заговорила об экспорте

Российские власти официально заявили о готовности обеспечить любые объемы поставок дизельного топлива на экспорт. По словам вице-премьера России Александра Новака, страна-агрессор может удовлетворить все потребности рынка, о чем пишут российские пропагандистские СМИ.

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Чиновник утверждает, что после заключения соответствующего соглашения с Соединенными Штатами мировые цены на нефть якобы уже снизились на 5–6%.

"Сколько захотят наши партнеры, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт, мы можем все поставить"– сетует Новак, пытаясь продемонстрировать значимость российских ресурсов.

Как это повлияет на мировой рынок и кошельки

Для украинцев и мирового сообщества такие заявления являются явным признаком того, что нефтегазовые доходы России критически упали, и враг ищет любые пути для пополнения бюджета войны. Снижение мировых цен на нефть играет на руку потребителям в Европе, ведь это сдерживает инфляцию и цены на АЗС, однако для самой России это означает уменьшение прибыли с каждого проданного барреля.

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Ранее российский диктатор Владимир Путин уже открыто заявлял о заинтересованность Москвы в возобновлении экономического сотрудничества с Вашингтоном. Нынешние обещания безлимитных поставок топлива и анонсы новых договоренностей стали лишь очередным этапом этого процесса, с помощью которого Кремль пытается прорвать санкционную блокаду.