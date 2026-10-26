Відчай Кремля: Росія готова віддати будь-які обсяги дизеля заради США

Чому Москва раптово заговорила про експорт

Російська влада офіційно заявила про готовність забезпечити будь-які обсяги постачання дизельного пального на експорт. За словами віцепрем'єра Росії Олександра Новака, країна-агресорка може задовольнити всі потреби ринку, про що пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Урядовець стверджує, що після укладення відповідної угоди зі Сполученими Штатами світові ціни на нафту нібито вже знизилися на 5-6%.

Скільки захочуть наші партнери, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт, ми можемо все поставити– бідкається Новак, намагаючись продемонструвати значущість російських ресурсів.

Як це вплине на глобальний ринок та гаманці

Для українців та світової спільноти такі заяви є чітким маркером того, що нафтогазові доходи Росії критично впали, і ворог шукає будь-які шляхи для поповнення бюджету війни. Зниження світових цін на нафту грає на руку споживачам у Європі, адже це стримує інфляцію та ціни на АЗС, проте для самої Росії це означає зменшення прибутків з кожного проданого бареля.

Раніше російський диктатор Володимир Путін вже відкрито заявляв про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва з Вашингтоном. Нинішні обіцянки безлімітних поставок пального та анонси нових домовленостей стали лише черговим етапом цього процесу, яким Кремль намагається прорвати санкційну блокаду.