Как сообщают российские СМИ, переговоры состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, а к беседе по видеосвязи также присоединился советник президента США Джаред Кушнер. В ходе диалога глава Кремля стремился продемонстрировать заинтересованность в возобновлении полноценного сотрудничества с Вашингтоном.

Экономические предложения и заявления о ценах на топливо

Глава Кремля отдельно остановился на договоренностях по поставкам энергоресурсов. Путин заявил, что после принятия совместного с США решения по дизельному топливу цены на мировых рынках якобы снизились на 5 – 6%.

В то же время российский диктатор выразил стремление расширить торговлю с американской стороной в других отраслях. В частности, он объявил о готовности поставлять удобрения в больших объемах на американский рынок.

Трехсторонний саммит и дипломатические инициативы

Помимо экономических обещаний, российская сторона предложила организовать встречу с лидером США в ходе саммита АТЭС. Переговоры планируется провести 18 – 19 ноября в Шэньчжэне в трехстороннем формате с участием главы КНР.

Специальный посланник США Стив Виткофф в ходе диалога поблагодарил российскую сторону за освобождение американца Габбарда. Участники встречи также затронули итоги предыдущих консультаций в Осло, посвященных шагам по прекращению войны в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп согласился на трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае. Также, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее между Вашингтоном и Москвой было согласовано дизельное соглашение, которое предусматривало срочные поставки топлива на мировой рынок.