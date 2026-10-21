"24 Канал " собрал самые важные заявления.
Что известно о встрече Путина и Виткоффа?
Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. К переговорам также присоединяется Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, который участвует в видеоконференции.
Встреча проходит на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Накануне в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций.
Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в гораздо больших объемах, заявил Путин. Путин заявил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках упали на 5 – 6 %. Виткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельному соглашению". Виткофф сообщил, что привез документы, в которых изложены подходы к урегулированию войны в Украине. В ходе встречи Стив Виткофф поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда. Российский диктатор заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана, а Россия готова содействовать урегулированию конфликта. Путин выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. В ходе встречи российский лидер отметил, что в последнем разговоре Дональд Трамп подчеркивал необходимость завершить войну в Украине, чтобы положить конец человеческим жертвам. Путин поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования войны в Украине. Российский диктатор поинтересовался у специального посланника США Стива Виткоффа о результатах переговоров, состоявшихся в Норвегии. Эта встреча предшествовала визиту американского представителя в Россию и была посвящена обсуждению возможных шагов по прекращению войны в Украине.
Путин заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта вокруг Ирана
Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в гораздо больших объемах, заявил Путин.
Путин заявил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках упали на 5 – 6 %.
Виткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельному соглашению".
Виткофф сообщил, что привез документы, в которых изложены подходы к урегулированию войны в Украине.
В ходе встречи Стив Виткофф поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.
Российский диктатор заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана, а Россия готова содействовать урегулированию конфликта.
Путин выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.
В ходе встречи российский лидер отметил, что в последнем разговоре Дональд Трамп подчеркивал необходимость завершить войну в Украине, чтобы положить конец человеческим жертвам.
Путин поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования войны в Украине.
Российский диктатор поинтересовался у специального посланника США Стива Виткоффа о результатах переговоров, состоявшихся в Норвегии.
Эта встреча предшествовала визиту американского представителя в Россию и была посвящена обсуждению возможных шагов по прекращению войны в Украине.