24 Канал зібрав найголовніші заяви.

Що відомо про зустріч Путіна та Віткоффа?

Зустріч проходить у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. До переговорів також долучається Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа, який бере участь у відеоконференції.

Зустріч відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Перед цим в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій.

12:16, 21 жовтня

Під час зустрічі Стів Віткофф подякував російському лідеру за звільнення Хаббарда.

12:15, 21 жовтня

Путін заявив про готовність допомогти у врегулюванні конфлікту навколо Ірану

Російський диктатор сказав, що йому цікаві оцінки ситуації навколо Ірану, а Росія готова сприяти врегулюванню конфлікту.

12:15, 21 жовтня

Путін висловив зацікавленість у відновленні економічного співробітництва між Росією та Сполученими Штатами.

12:12, 21 жовтня

Під час зустрічі російський лідер зазначив, що в останній розмові Дональд Трамп наголошував на необхідності завершити війну в Україні, щоб припинити людські втрати.

12:11, 21 жовтня

Путін подякував Трампу за увагу до проблеми врегулювання війни в Україні.

12:10, 21 жовтня

Російський диктатор запитав у спеціального посланця США Стіва Віткоффа про результати переговорів, які відбулися в Норвегії.

Ця зустріч передувала візиту американського представника до Росії та була присвячена обговоренню можливих кроків для припинення війни в Україні.