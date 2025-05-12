У Кремлі кажуть, що Росія та США ведуть переговори щодо постачання російського газу до Європи
- Росія і США обговорюють постачання російського газу до Європи після скорочення експорту через підрив "Північного потоку" у 2022 році.
- Вісім джерел повідомили, що обговорюється можливість, що США допоможуть відновити продажі російського газу на європейський континент.
Питання поставок російського газу до Європи обговорюється на переговорах між Росією та Сполученими Штатами. Зокрема ще після підриву газопроводів "Північний потік" під Балтійським морем у 2022 році експорт російського газу до Європи був різко скорочений.
США та Росія прагнуть повернути російський газ у Європу
На початку цього року поставки через Україну припинилися, бо Київ відмовився продовжувати транзитну угоду через війну, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Фіцо дав обіцянку Путіну спробувати заблокувати відмову ЄС від газу з Росії
Проте наразі президент США Дональд Трамп просуває мирну ініціативу щодо України. А це підвищує шанси на послаблення напруженості у сфері газових відносин.
Вісім джерел, обізнаних із перебігом переговорів, повідомили Reuters, що представники Вашингтона та Москви обговорюють можливість того, що США допоможуть відновити продажі російського газу на європейський континент
– йдеться у матеріалі.
Агентство Інтерфакс старшого помічника президента Росії Юрія Ушакова у відповідь на запитання, чи обговорюється відновлення постачання російського газу.
Ми порушуємо це питання з американцями,
– каже Ушаков.
Важливо! Джерела зазначають, що відновлення ролі Москви на газовому ринку ЄС може стати частиною потенційної мирної угоди з президентом Росії Володимиром Путіним.