Тепер "Росія – спонсор тероризму": чи змінить щось рішення ЄС

Єврокомісія ухвалила рішення, яке має вплинути на російську так звану недоторканість. Серед наслідків – контроль за всіма банківськими операціями, що пов'язані з країною.

Що означає "чорний список" ЄС?

Про те, чому Росію внесли до списку спонсорів тероризму та чи матиме це якісь наслідки для країни-агресора, йдеться в офіційному повідомленні від журналу Єврокомісії.

Дивіться також Європа закручує вентиль Кремлю: чим замінить постачання російського газу

За рішенням, Росію включили до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Зазначається, що це матиме вплив на роботу російських банків, ускладнить проведення будь-яких операцій.

ЄС сьогодні вніс Росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів. Це уповільнить і збільшить витрати на операції з російськими банками,

– розповіла Кая Каллас під час пресконференції.

Водночас йдеться про посилений контроль з боку всіх банків ЄС щодо будь-яких операцій, що мають зв'язок з Росією.

Хто ще визнав Росію терористичною державою?

Парламентська асамблея НАТО на щорічній сесії в Мадриді ще 21 листопада 2022 року ухвалила резолюцію про визнання Росії державою-терористом. Про це повідомляв вебсайт парламенту України.

Прийняття цієї резолюції свідчить про розуміння парламентарями Асамблеї ключових питань, що впливають на безпеку євроатлантичного регіону, і відповідно відображає настрої парламентів країн НАТО,

– йшлося в повідомленні.

Проте, як бачимо, нині 2026 рік, попри будь-які рішення війна в Україні триває. Тож чи матиме суттєвий вплив внесення Росії до "чорних списків" – питання риторичне, на яке отримаємо відповідь з часом.

Що відомо про санкції для Росії?

Від 26 січня країни Євросоюзу поступово відмовляються від російського газу, що ухвалили відповідним рішенням. Для Росії це має бути потужний удар в економіці через зменшення ринку збуту видобутого газу.

Крім того, ЄС готує новий 20-й пакет санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження для тіньового флоту та блокування системи, за якою країна обходить наявні санкції.