"Набіулліна визнала": що насправді відбувається з економікою Росії

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зріст в умовах війни та введених санкцій – вичерпані. Резерви закінчилися, грошей залишилось мало.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц у розмові з 24 Каналом зазначив, що російський Фонд національного добробуту (ФНД) практично спорожнілий, там залишилось 2,8 трильйона рублів при дефіциті бюджету на цей рік – 3,8. Тобто, навіть покрити дефіцит грошей не вистачить.

Дивіться також Уже заверещали передсмертним криком: у Росії шалено наростає паніка через певні процеси

В Росії очікується рецесія

Витратити увесь ФНД в Росії, зі слів Ліпсіца, ніхто не хоче, всі цього бояться. Тому доведеться позичати, але Росія вже напозичала дуже багато. Державний борг суттєво виріс, 22% до ВВП.

Це вже, як наголосив доктор економічних наук, велика сума. Витрат на обслуговування державного боргу йде більше, ніж на всю сферу охорони здоров'я чи сферу освіти Росії.

Я казав, які ці ресурси слабкі та обмежені, як швидко вони закінчаться. Народ спочатку ставився до цього спокійно, було відчуття, що витримає економіка, але ні. Російська економіка не те що припинила зростати, вона пішла на спад,

– зауважив Ліпсіц.

Цей спад був зафіксований у першому кварталі року, скоро завершення другого. Зі слів доктора економічних наук, якщо спад буде спостерігатись два квартали поспіль, то це вже формально вважатиметься рецесією. Однак він підкреслив, що невідомо, чи дозволять Росстату це показати, чи намагатимуться приховати цю інформацію.

Кадровий голод і збитки нафтокомпаній

В Росії, зі слів Ліпсіца, склалася така ситуація: кваліфікованих людей дуже мало, виник гострий дефіцит, а некваліфікованих й нікому не потрібних відправляють на війну. Вони, як наголосив доктор економічних наук, за гроші з задоволенням туди йдуть і гинуть там.

"Від їх загибелі ніхто в Росії не плаче і не страждає. Це зайві люди Росії. А ось кваліфікованих вкрай не вистачає, тривають дискусії, скільки саме: півтора чи два мільйони. Резерв спеціалістів вичерпаний, його бракує на військове виробництво, яке виросло. Ще й еміграція цей резерв прорідила", – пояснив Ліпсіц.

Все, що було з запасом, з часом вичерпується. Попереду, як прогнозує Ліпсіц, в Росії ситуація буде погіршуватись. Є ще резерв, який завжди здається росіянам непохитним – це природні ресурси. Але і з цим, з його слів, не так все добре.

"Якщо говорити про нафту, яка досі годує Росію, то ситуація кепська. Варто подивитися на цифри, які показують неймовірне падіння прибутків нафтових компаній. Деякі з них вже стають збитковими", – озвучив Ліпсіц.

Він зауважив на тому, що росіянам складно уявити, як таке може бути, щоб нафтова компанія мала збитки. Але при такому уряді та такій довготривалій війні, як наголосив доктор економічних наук, все може бути. Прибуток нафтовиків падає, від цього менші податки надходять у федеральний бюджет.

Вже почали кричати металурги про те, що скоро їм доведеться зупиняти підприємства, бо вони збиткові. Набіулліна сказала сумну правду. Вона її тільки зараз визнала, а я два роки пояснюю, що Росія скоро почне сипатися,

– підсумував Ліпсіц.

Нагадаємо, що керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський назвав галузі Росії, які на межі вимирання. Він зауважив, що країна-агресорка перебуває у глибокій кризі. Він вважає, що Росія має серйозні економічні проблеми, на розв'язання яких може знадобитися, як мінімум, три роки.