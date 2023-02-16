ЄС заплатив Росії втричі більше, ніж допоміг Україні: коли все стане навпаки

Росія не шкодує грошей на війну завдяки своїм надприбуткам від продажу нафти й газу. Однак світ все більше перекриває агресорці доступ до грошей. Хто досі купує російські енергоносії та коли в Росії закінчаться гроші, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз купив в Росії енергоносіїв на майже 140 мільярдів євро, за даними CREA.

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Це шалена сума. Особливо, якщо порівняти її з обсягами допомоги Україні. З 24 лютого по 20 листопада 2022 року ЄС надав або пообіцяв надати Україні 51,8 мільярда євро, за підрахунками Kiel Institute. Тобто допомога Україні майже втричі менша, ніж заробіток Росії.

Однак зарано розганяти зраду. Розберемося, що там із нафтогазовими доходами у Росії, які дозволили агресорці вести повномасштабну війну без катастрофи для економіки.

Нафта: заробляє вже менше, але все одно забагато

Найбільше Росія заробила на своїй нафті. Загалом світ приніс агресорці 194 мільярди євро, з них ЄС – майже 83 мільярди євро.

З 5 грудня 2022 року ЄС відмовився від морських поставок нафти, а з 5 лютого цього року – від нафтопродуктів. Крім того, країни G7 і ЄС встановили обмеження в 60 доларів на вартість нафти, яку агресорка продає третім країнам.

Китай та Індія – країни, яких не обходить війна в Україні, – першими почали скуповувати дешеву російську нафту, адже для них це економічно вигідно. Вони швидко стали лідерами в списку експортерів. Так, Китай накупив російської нафти на понад 50 мільярдів євро, а Індія – 18,8 мільярда євро.

Однак і європейські країни активно скуповували нафту за час війни. Вони наповнювали свої сховища, щоб ембарго не стало шоком для європейського ринку. Цікаво, що лідерами серед країн ЄС стали Нідерланди, Німеччина та Польща.

Але хоч Росія й продає нафту на величезну суму, її прибуток з кожного барелю падає. До прикладу, тепер Росія замінила Європу Китаєм та Індією. Однак:

Доставити до них нафту виходить значно довше і дорожче, ніж доставити до Європи.

Крім того, Китай та Індія розуміють невигідне становище Росії, тому вимагають значних знижок.

І не забуваймо про обмеження ціни в 60 доларів. Зараз російський Urals торгується на 32 долари менше за барель, ніж світова марка Brent.

Нафтові схеми Росії

Нікого не здивувало й те, що Росія пробує обійти санкції, в чому їй допомагають інші країни. Так, іранський тіньовий флот перевозить російську нафту. Також Росія змішує свою нафту, щоб замаскувати походження.

Цікаво, що в цьому їй допомагає Індія – вона скуповує дешеву російську нафту, переробляє її та продає ЄС. Однак, на думку аналітиків, така стратегія Індії вже погоджена і вигідна Євросоюзу, адже таким чином Росія отримує менші прибутки, а європейський ринок не відчуває дефіциту.

Про неефективність схем 24 Каналу також розповів економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Схеми, до яких вдається Росія, майже не дають ефекту, адже Urals не дотягує до Brent. Різниця на західному узбережжі становить 40 доларів, на східному – 25 доларів. Це ті втрати, які світова спільнота змусила агресорку понести за вторгнення в Україну.

Газовий шантаж не пройшов

Євросоюз готує санкції проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яка допомагає Росії нелегально перевозити нафту. Ця компанія зареєстрована в ОАЕ, вона перевозить нафту під прапорами Ліберії і Кіпру.

Від продажу газу Росія отримала дохід за час війни в понад 70 мільярдів євро, з яких 52 мільярди приніс ЄС.

Лише одна Німеччина накупила газу на 11,42 мільярда євро. І не дивно, адже до війни вона дуже сильно залежала від Росії – 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти.

Однак Німеччина повністю відмовилася від імпорту всіх російських енергоносіїв, повідомили в уряді. За рекордний час Німеччина побудувала у себе термінали СПГ та почала купувати газ у США, Норвегії та ОАЕ. Інші найбільші імпортери російського газу теж повідомили про відмову.

Тож навіть без газового ембарго Європа відмовляється від російського газу.

Якщо для нафти Росія знайшла нові ринки – Китай та Індію, то з газом все куди складніше. Агресорка постачала газ в Європу трубопроводами і не зможе швидко й безболісно перелаштуватися на інші країни та способи постачання.

Щоправда, не вся Європа така свідома і відмовляється від газу з Росії. Так, Австрія навпаки збільшила свою залежність – у грудні 70% імпорту склав саме російський газ.

З кожним мільярдом, витраченим на російський природний газ, Австрія підтримує російську військову економіку, а також загострює проблему втрати купівельної спроможності австрійської економіки,

– заявив директор освітньої академії Neos Lab Лукас Сустала.

Хоч ЄС поки не накладає газове ембарго, ціну на газ також обмежили – 180 євро за 1 мегават-годину. Це близько 1,9 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Таке обмеження діє з 15 лютого 2023 року.

Однак ціль такого кроку не в забороні Росії продавати газ, а радше в захисті європейського ринку. Через війну та шантаж Росії ціни весь рік стрибали до рекордних позначок. Тож обмеження ціни повинне захистити Європу від надвисоких цін та не дати Росії отримувати надприбутки.

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Обмеження ціни на газ ввели для того, щоб запобігти новим та шаленим пікам ціни, які були, наприклад, на початку зими й внаслідок певних дій монополістів. Тому таке обмеження це просто запобіжник на майбутнє,

– пояснює Олег Гетман.

Російське вугілля ніхто не хоче

У Європи зараз рекордні запаси газу – їй його вистачить, щоб пройти наступну зиму.

Вугілля також принесло Росії багато грошей – 25 мільярдів євро. Однак ЄС закупив вугілля всього на 3,24 мільярда. Все тому, що Євросоюз ввів ембарго на російське вугілля ще 1 серпня 2022 року.

Росія шукала розради у Китаю та експортувала йому своє вугілля. Однак Китай, як головний імпортер, тепер не хоче російське вугілля навіть за низькими цінами через низьку якість російської сировини. Натомість Китай почав купувати високоякісне вугілля в Австралії, а також стимулювати власне виробництво.

Як тануть доходи Росії від енергоносіїв

Важливо розуміти, що мета Заходу – не заборонити Росії продавати енергоносії, а зменшити її доходи. І в цьому плані санкції справді працюють. Поки що не так активно, як би хотілося, але працюють.

Завдяки нафтовому ембарго Росія щодня недоотримує 280 мільйонів доларів , згідно з оцінкою Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря.

, згідно з оцінкою Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря. Доходи федерального бюджету суттєво скоротилися навіть до вступу в дію ембарго на нафтопродукти 5 лютого. Тобто за цей місяць ми побачимо ще приємніший звіт про фінанси агресорки.

Мінус у бюджеті буде накопичуватися щомісяця. Російська влада також порадувала заявою про те, що з березня "добровільно" скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів за добу. От ще один "жест доброї волі",

– зазначив в ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.

До війни нафта й газ приносили Росії 40–45% прибутку. Це буквально країна-бензоколонка.

Гроші у Росії повільно, але закінчуються. Її нафтогазові доходи у січні впали на 46% порівняно з роком раніше, що призвело до дефіциту бюджету у 25 мільярдів доларів.

Як розповів 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, Росія вже навіть економить на соціалці.

Валерій Клочок Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" В Росії почали використовувати гроші, які мали направити на соціальні виплати, на військові цілі. Тобто грошей в Росії починає не вистачати. Втім, говорити про перемогу зарано, Росія використовує резерви, у них вони поки є.

Таку ситуацію спостерігають і західні аналітики. Так, Яніс Клюге, економіст Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, розповів The Washington Post, що Росія економить на освіті та будівництві доріг – речах, які можуть бути непомітними швидко, але за кілька років добряче відчуються.

Спеціальний фонд Росії вичерпується

На жаль, в агресорки все ще є Фонд національного добробуту, з якого вона може покривати дефіцит. Зараз він переважно складається з китайських юанів та золота.

Станом на 1 січня у фонді було 310 мільярдів юанів (45,5 мільярда доларів, або 3,37 трильйона рублів).

Російський центробанк також має юані, які активно продає. У період з 13 січня до 6 лютого планувалися продажі юанів на 54,5 мільярда рублів, а до 6 березня втричі більше – ще додаткові 160 мільярдів рублів, повідомляє CNBC

За оцінкою Клюге, фонд вичерпається десь за 2 роки. Однак насправді темпи вичерпання фонду будуть залежати від експортної ціни російської нафти, вважає Крістофер Гранвіль, керуючий директор глобальних політичних досліджень TS Lombard. Він вважає, що фонд з юанями не встигне спустошитись, оскільки Росія знайде інші методи покривати дефіцит.

Цікаву аналогію з російською економікою і санкціями провів Клюге. "Я думаю про санкції так – ми трясемо дерево, на якому сидить режим. Ми не можемо точно сказати, що з цього вийде. Ми не трясемо достатньо сильно, щоб все посипалось. Але ми створюємо проблеми."

Сподіваємося, що Захід зможе сильніше труснути економіку Росії, аби там все посипалося раз і назавжди.



Нафтогазові доходи Росії / Інфографіка 24 Каналу