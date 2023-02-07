Іранський "флот примар"
Танкери Ірану перейшли на транспортування російської нафти після введення у дію санкцій щодо сирої нафти з 5 грудня.
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Згідно з дослідженнями видання, 16 іранських суден, які є частиною тіньового флоту країни, порушують санкції протягом останніх 2 місяців. Ці судна-примари приховують своє пересування.
Ми бачили низку суден, залучених до російської торгівлі, які раніше перевозили іранські барелі,
– стверджує Світлана Лобачіова, аналітик танкерів shipbrokers EA Gibson у Лондоні.
Відтак Іран зміг зберегти або навіть збільшити свій експорт сирої нафти в останні місяці.
Росія та санкції Заходу
Тотальне ембарго на російські енергоносії набрало чинності 5 лютого. Тепер сира нафта та нафтопродукти з Росії під обмеженнями. Відповідно до цього країна-агресорка намагається не втратити головний дохід свого бюджету.
Країні вже довелося перенаправляти багато сирої нафти до Азії після того, як 5 грудня набула чинності заборона на морський імпорт російської нафти до ЄС. Крім цього, Росія почала тісно співпрацювати з Іраном задля обходження санкцій.
Ціна на російську нафту
- Нафта марки Urals впала до 30 – 40 доларів за барель. Це нижче стандартних міжнародних нафт, таких як Brent.
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- Для порівняння, Brent в середньому продають за 82,38 долара за барель.
- В бюджеті Росії ціна на нафту закладена аж у 70 доларів. Різниця між такими показниками суттєва.
- Доходи Росії від нафти та газу впали на 46%, до 426 мільярдів рублів.