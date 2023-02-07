Іранський "флот примар"

Танкери Ірану перейшли на транспортування російської нафти після введення у дію санкцій щодо сирої нафти з 5 грудня.

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Згідно з дослідженнями видання, 16 іранських суден, які є частиною тіньового флоту країни, порушують санкції протягом останніх 2 місяців. Ці судна-примари приховують своє пересування.

Ми бачили низку суден, залучених до російської торгівлі, які раніше перевозили іранські барелі,

– стверджує Світлана Лобачіова, аналітик танкерів shipbrokers EA Gibson у Лондоні.

Відтак Іран зміг зберегти або навіть збільшити свій експорт сирої нафти в останні місяці.

Росія та санкції Заходу

Тотальне ембарго на російські енергоносії набрало чинності 5 лютого. Тепер сира нафта та нафтопродукти з Росії під обмеженнями. Відповідно до цього країна-агресорка намагається не втратити головний дохід свого бюджету.

Країні вже довелося перенаправляти багато сирої нафти до Азії після того, як 5 грудня набула чинності заборона на морський імпорт російської нафти до ЄС. Крім цього, Росія почала тісно співпрацювати з Іраном задля обходження санкцій.

Нагадуємо, що західні санкції проти Росії є менш обтяжливими, ніж санкції США щодо Ірану.

Згідно з аналізом, обсяги російської сирої нафти, яка перевозиться на іранських суднах-примарах зросли з менш ніж 3 мільйонів барелів у листопаді 2022 року до понад 9 мільйонів барелів у січні 2023 року.

Ціна на російську нафту

Нафта марки Urals впала до 30 – 40 доларів за барель. Це нижче стандартних міжнародних нафт, таких як Brent.

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