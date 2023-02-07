Иранский "флот призраков"

Танкеры Ирана перешли на транспортировку российской нефти после введения в действие санкций в отношении сырой нефти с 5 декабря.

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Согласно исследованиям издания, 16 иранских судов, являющихся частью теневого флота страны, нарушают санкции в течение последних 2 месяцев. Эти судна-призраки скрывают свое передвижение.

Мы видели ряд судов, вовлеченных в российскую торговлю, которые ранее перевозили иранские баррели,

– утверждает Светлана Лобачиова, аналитик танкеров shipbrokers EA Gibson в Лондоне.

Следовательно, Иран смог сохранить или даже увеличить свой экспорт сырой нефти в последние месяцы.

Россия и санкции Запада

Тотальное эмбарго на российские энергоносители вступило в силу 5 февраля. Теперь сырая нефть и нефтепродукты из России под ограничениями. Согласно этому, страна-агрессорка пытается не потерять главный доход своего бюджета.

Стране уже пришлось перенаправлять много сырой нефти в Азию после того, как 5 декабря вступил в силу запрет на морской импорт российской нефти в ЕС. Кроме того, Россия начала тесно сотрудничать с Ираном для обхода санкций.

Напоминаем, что западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США в отношении Ирана.

Согласно анализу, объемы российской сырой нефти, перевозимой на иранских суднах-призраках выросли с менее 3 миллионов баррелей в ноябре 2022 года до более 9 миллионов баррелей в январе 2023 года.

Цена на российскую нефть

Нефть марки Urals упала до 30 – 40 долларов за баррель. Это ниже стандартных международных нефтей, таких как Brent.

Интересно Реалии для экономики не радужны: может ли Россия чем-нибудь ответить на нефтяное эмбарго.