Росія поза грою: Китай "забирає" у Росії економічних партнерів

Китай поступово стає ключовим економічним партнером Монголії. Пекін нарощує закупівлі монгольського вугілля та фінансує нові логістичні маршрути.

Що відомо про ситуацію з Монголією та Китаєм?

Таким чином країна нарощує залежність від Китаю, а роль Росії зменшується в регіональній торгівлі, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Наприклад, цьогоріч Монголія планує збільшити експорт вугілля до Китаю майже на 20 %. Уряд прогнозує, що продажі сягнуть 100 мільйонів тонн. І це зміцнить ресурсний сектор – він формує вже близько 12 % ВВП країни.

Ще уряд декларує розвідані запаси нафти на рівні 33,4 мільярда тонн. Але вугілля залишається найбільш ліквідною статтею монгольського експорту.

Для зростання обсягів країни просувають інфраструктурні проєкти, зокрема погодили будівництво нової залізничної гілки між Гашуун-Сухаїтом і Ганчі-Моду. Пекін паралельно будує підхід до переходу Ганчі-Моду.

Важливо! Ці проєкти можуть підштовхнути експорт монгольського вугілля до 165 мільйонів тонн на рік, що особливо важливо для Китаю як найбільшого виробника сталі у світі.

Домінування Пекіна в монгольській зовнішній торгівлі посилюється стрімко. Нині понад 90 % монгольського експорту надходить на китайський ринок, тоді як у 2022 році цей показник становив 64 %,

– йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати: друга за значенням Швейцарія отримує лише 5,6 % монгольських поставок. Водночас Росія фактично втратила свою роль.

Її частка в експорті Улан-Батора скоротилася до 0,5 %. Це демонструє зміну геоекономічного балансу в регіоні та поступове витіснення країни з монгольського ринку.

Зверніть увагу! Зростання торговельної залежності Монголії від Китаю свідчить про трансформацію економічних пріоритетів, а російський вплив продовжує слабшати на тлі активної експансії Пекіна.

Пекін та Москва активно співпрацюють. Але вугілля Росії є дорогим для Китаю. Також не слід забувати про вплив санкцій.

Тоді як Монголія знаходиться ближче до країни, а також має помірні ціни на вугілля.

Які відносини між Монголією та Росією?