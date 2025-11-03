Зміцнює свої позиції та витісняє місцевих: Китай все більше "захоплює" Сибір

Росія стає все більше залежною від Китаю в економічному сенсі. Зокрема на це впливають сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру.

Що відомо про економічні інтереси Китаю до Сибіру?

Саме вони перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Крім того, місцеві громади все частіше залишаються осторонь від усіх вигод. Наприклад, ситуація з Зашуланським вугільним родовищем в Забайкаллі.

Його розробка – задача російської En+ Group Олега Деріпаски та китайської Shenhua Group. Видобуток розрахований на сторіччя. Зокрема Росія надала компанії податкові пільги.

З 2027 року у планах транспортувати до Китаю щорічно п’ять мільйонів тонн вугілля – близько 500 вантажівок на добу. Тому наразі будується нова траса, яка пройде:

за 200 метрів від сільських городів; за 1,6 кілометра від джерела мінеральної води "Ямаровка"; через ліси з рідкісними видами рослин.

Попри обіцянки, робочі місця місцевим не дісталися: ключові позиції займають китайські спеціалісти,

– наголосили у розвідці.

Зауважте! Водночас компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі гальмує бюрократія.

Залежність від Китаю можна прослідкувати й у туризмі. Приклад: Іркутська область. Вона розвиває маршрути для відвідувачів з Китаю, а китайські бізнесмени скуповують землю й будують готелі на узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців.

За оцінками, на Далекому Сході вже мешкає до двох мільйонів громадян Китаю,

– наголосили у СЗР України.

Зверніть увагу! Символ "російського природного багатства" – Байкал – поступово стає частиною економічних інтересів Китаю.

Нагадаємо, що також інтереси щодо Росії має КНДР. Про це раніше також повідомляла розвідка.

Згідно з інформацією, лише за останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч робітників з КНДР, а неофіційно – до 50 тисяч. Крім того, російські компанії вже замовили ще 153 тисячі трудових контрактів.

Робітники отримують мінімальну оплату, тоді як Пхеньян заробляє до 500 мільйонів доларів щорічно,

– зазначили у повідомленні.

Тобто Китай формує економічну залежність, а Північна Корея – трудову. І таким чином обидві країни розв'язують власні проблеми коштом ресурсів Росії.

Важливо! Таким чином Москва ризикує втратити контроль над 40 % власної території. Це майже сім мільйонів квадратних кілометрів із населенням 7,9 мільйона осіб.

Що ще слід знати про вплив на Росію?