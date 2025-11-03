Укрепляет свои позиции и вытесняет местных: Китай все больше "захватывает" Сибирь

Россия становится все более зависимой от Китая в экономическом смысле. В частности, на это влияют сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири.

Что известно об экономических интересах Китая к Сибири?

Именно они превращают регион в ресурсную базу для Пекина, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Кроме того, местные общины все чаще остаются в стороне от всех выгод. Например, ситуация с Зашуланским угольным месторождением в Забайкалье.

Его разработка – задача российской En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group. Добыча рассчитана на столетие. В частности Россия предоставила компании налоговые льготы.

С 2027 года в планах транспортировать в Китай ежегодно пять миллионов тонн угля – около 500 грузовиков в сутки. Поэтому сейчас строится новая трасса, которая пройдет:

в 200 метрах от сельских огородов; за 1,6 километра от источника минеральной воды "Ямаровка"; через леса с редкими видами растений.

Несмотря на обещания, рабочие места местным не достались: ключевые позиции занимают китайские специалисты,

– отметили в разведке.

Заметьте! В то же время компания вырубает кедровые леса, а попытки перенести трассу дальше тормозит бюрократия.

Зависимость от Китая можно проследить и в туризме. Пример: Иркутская область. Она развивает маршруты для посетителей из Китая, а китайские бизнесмены скупают землю и строят гостиницы на побережье Байкала, вытесняя местных предпринимателей.

По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживает до двух миллионов граждан Китая,

– отметили в СВР Украины.

Обратите внимание! Символ "российского природного богатства" – Байкал – постепенно становится частью экономических интересов Китая.

Напомним, что также интересы в отношении России имеет КНДР. Об этом ранее также сообщала разведка.

Согласно информации, только за последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч рабочих из КНДР, а неофициально – до 50 тысяч. Кроме того, российские компании уже заказали еще 153 тысячи трудовых контрактов.

Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до 500 миллионов долларов ежегодно,

– отметили в сообщении.

То есть Китай формирует экономическую зависимость, а Северная Корея – трудовую. И таким образом обе страны решают собственные проблемы за счет ресурсов России.

Важно! Таким образом Москва рискует потерять контроль над 40 % своей территории. Это почти семь миллионов квадратных километров с населением 7,9 миллионов человек.

Что еще следует знать о влиянии на Россию?