Українські удари вплинули на Росію: країна втратила сотні тонн пального

Українські удари дронами по російських нафтобазах у 2024 – 2025 роках призвели до втрати сотень тонн бензину та зриву великих паливних контрактів. Після атак клієнти нафтобаз зверталися до суду з вимогою або повернути паливо, або відшкодувати його вартість.

Що відбувається у Росії на тлі атак дронів

Водночас власники сховищ посилалися на форс-мажорні обставини, про що пише The Moscow Times.

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У лютому 2026 року Арбітражний суд Москви стягнув із розташованого в окупованому Криму "Морського нафтового термінала»"понад 8,4 мільйона рублів на користь компанії "Мосрегіонгаз". Компанія надала документи, згідно з якими втратила:

132 тонни бензину АІ-92;

майже 24 тонни дизельного пального.

Нафтопродукти згоріли після атаки дронів у жовтні 2024 року.

Схожа ситуація відбулась й щодо "Платоновської нафтобази" в Тамбовській області та тим самим "Мосрегіонгазом". Оператор сховища повідомив клієнту про неможливість повернути понад 80 тонн бензину, пославшись на "теракт" у червні 2024 року.

Суд вказав, що "подібні диверсії" на склади паливно-мастильних матеріалів "відбуваються не вперше", а нафтобаза не вжила належних заходів безпеки.

Водночас у квітні 2026 року суд став на бік Міллеровської нафтобази в Ростовській області. Компанія "ВСК-Нефтесбит" вимагала:

повернути 67 тонн бензину АІ-92;

або компенсувати його вартість – понад 5 мільйонів рублів.

Під час розгляду з’ясувалося, що понад 223 тонни пального, які перебували на зберіганні, "повністю згоріли" внаслідок влучання уламків збитого безпілотника у серпні 2025 року. Суд визнав, що нафтобаза не могла запобігти наслідкам удару.

На рішення могло вплинути те, що, на відміну від інших справ, у цьому випадку йшлося про роботу ППО, а Слідчий комітет визнав нафтобазу потерпілою стороною,

– йдеться у матеріалі.

Зазначено, що до суду потрапляють лише ті випадки, коли сторонам не вдалося домовитися про компенсації.

Що ще відбувається з пальним у Росії

Від початку року до 15 червня пальне у Росії здорожчало на 6,61%. Це приблизно у два рази більше, ніж за той же період у 2022 – 2025 роках.

Експерт Андрій Ус у коментарі для 24 Каналу розповів, що Україна пошкодила 8 із 10 основних нафтопереробних підприємств Росії. Й коли дрони дістануться неушкоджених – тільки питання часу.