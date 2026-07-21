Паливна криза у Росії: Кремль прагне захистити конкретний регіон від дефіциту

Російська влада прагне запобігти дефіциту в найбільш густонаселеному та найбагатшому регіоні. У зв’язку з цим, Кремль перенаправляє постачання пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі.

Який регіон Кремль активно захищає від паливної кризи

У Росії хочуть уникнути паливної кризи саме у Москві, про що пише Reuters.

Ще з травня дефіцит пального різною мірою відчувається в усіх 11 часових поясах Росії. За даними джерел у галузі, на початку липня загальний обсяг виробництва бензину в Росії впав приблизно до 65% від середнього сезонного рівня споживання.

Атака на Московський нафтопереробний завод у середині червня спричинила дефіцит пального та довгі черги на автозаправних станціях. Водночас до середини липня постачання в російській столиці, а також у всьому Московському регіоні, стабілізувалися. Про це повідомили регіональні трейдери пального, а також свідчать спостереження кореспондентів Reuters.

У Московському регіоні проживає близько 22 мільйонів людей, тобто понад одна шоста всього населення Росії. Ще з радянських часів влада надавала пріоритет постачанню різних товарів до столиці, про що зазначили у Reuters.

Найбільше від дефіциту нині потерпає окупований Росією Крим. На півострові:

призупинили туристичні заходи для дітей;

запровадили нормування пального;

обмежили заходи суспільного життя, зокрема скоротили години роботи магазинів і кафе.

Щоб компенсувати втрати бензину через пошкодження нафтопереробних заводів, постачання автомобільного бензину, виробленого на Уралі та в Сибіру, а також імпортованого з Білорусі, було перенаправлено до Московського регіону.

Один із трейдерів зазначив, що Ачинський нафтопереробний завод у Красноярському краї Сибіру постачає пальне до Москви. За його оцінками, додаткові поставки пального до Москви з інших регіонів становлять кілька сотень тисяч тонн. Московський регіон споживає близько 6 мільйонів тонн бензину на рік.

Для задоволення попиту Росія також почала імпортувати пальне з Індії.

Що ще відомо про паливну кризу

Нагадаємо, що у Москві працюють 85% автозаправних станцій, а черги на них є мінімальними. Водночас в інших регіонах паливна криза нікуди не зникла.

А найбільші проблеми дійсно зафіксовані в окупованому Криму. Зокрема, на півострові є проблеми зі світлом.