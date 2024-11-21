Ані освіта, ані здоров'я: Росія витратить рекордні гроші на оборону, а не на своїх громадян

На наступні 3 роки в Росії видатки па оборону затвердили на рекордних рівнях. Найбільша сума розрахована на 2025 рік. Відтак витрати на освіту, економіку, охорону здоров'я та соціальну політику Росії відійшли на задній план.

Скільки Росія витрачатиме на війну проти України

За інформацією на сайті Держдуми, видатки за статтею "Національна оборона" на 2025 рік заплановано в розмірі 13,5 трильйонів рублів. Це майже 134 мільярди доларів, або ж 6,3% ВВП країни.

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Водночас на 2026 рік сума закладена на рівні 12,8 трильйона рублів,

А у 2027 році – 13,1 трильйона рублів.

Водночас за статтею "Національна безпека" у 2025 році росіяни планують витратити 3,5 трильйона рублів, у 2026 році – 3,6 трильйона рублів, а у 2027 році – 3,7 трильйона рублів.

Зверніть увагу! Загалом на оборону та безпеку Росії буде витрачено 41% витрат бюджету. Це більше, аніж на охорону здоров'я, соцполітику, національну економіку та освіту разом узяті.