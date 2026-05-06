Іран "допоміг" бюджету Росії: як Кремль зароблів на тлі війни на Близькому Сході

Росія відновила закупівлі іноземної валюти та золота для свого Фонду національного добробуту. Це сталося вперше з червня минулого року.

Що наразі робить Росія через війну в Ірані?

Річ у тім, що стрибок цін на нафту, спричинений війною на Близькому Сході, збільшує експортні доходи держави, про що пише Bloomberg.

У травні Міністерство фінансів придбає іноземну валюту та золото на суму 110 мільярдів рублів (1,5 мільярда доларів). Про це повідомило міністерство в Москві в середу, 6 травня.

Зверніть увагу! Ця сума також включає відкладені операції за березень та квітень.

Цей крок підкреслює потенційний прибуток для Путіна від конфлікту, спровокованого атаками США та Ізраїлю на Іран. Це дає Москві можливість поповнити державні резерви після того, як було витрачено понад половину фонду на фінансування війни в Україні.

Згідно з бюджетним правилом Росії, надлишкові енергетичні доходи накопичуються, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель. Тоді як кошти фонду використовуються для покриття бюджетного дефіциту, якщо ціни падають нижче цього рівня.

У перші два місяці року Росія витратила близько 419 мільярдів рублів із фонду, щоб компенсувати слабші нафтові доходи.

Станом на 1 травня ліквідні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трильйона рублів, про що повідомило Мінфіну в середу. Це на 14% менше, ніж у січні та приблизно на 60% нижче рівнів до вторгнення в Україну.

Раніше цього року чиновники планували знизити порогову ціну на нафту, щоб уповільнити виснаження резервів. Операції в межах бюджетного правила були призупинені до липня.

Однак цей план пізніше відклали:

попит та ціни на російську нафту зросли після того, як напруженість на Близькому Сході порушила судноплавство через Ормузьку протоку;

США тимчасово послабили санкційний тиск.

У нашому базовому сценарії ми очікуємо, що Фонд національного добробуту збільшиться приблизно на 12 мільярдів доларів до кінця року, що більш ніж компенсує падіння в першому кварталі, – сказала Катерина Власова, економістка з питань Центральної та Східної Європи та Росії.

Вищі ціни на нафту можуть дозволити уряду відкласти непопулярні бюджетні рішення до осені. Це надасть підтримку економіці, яка в першому кварталі перебувала на межі рецесії.

Важливо! Москва побоюється, що сприятливі умови можуть виявитися тимчасовими. Тому уряд розглядає можливість зниження порогової ціни на нафту для поповнення фонду вже з наступного року.

Нагадаємо, що проблеми не полишають економіку Росії. Зокрема сукупний дефіцит бюджетів регіонів збільшиться на 27%. Тобто до 1,9 трильйона рублів (25,4 мільярда доларів) у 2026 році.

Про це повідомив у квітні міністр фінансів Антон Силуанов. Про це писали у Reuters.

Наразі Міністерство фінансів Росії працює з регіональною владою над скороченням витрат та збільшенням доходів. Влада прагне зменшити очікуваний сукупний дефіцит майже вдвічі – до 1 трильйона рублів.

Водночас очільниця російського Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що наразі Росія не має можливостей фінансувати економіку, як раніше. Вона зазначила, що заощадження росіян перетворилися на "фактично єдине джерело фінансування" Росії. Про це наголошували у СЗРУ.

Що ще варто знати про ситуацію з доходами Росії від нафти?

Наразі Росії заробляє великі суми від продажу нафти. А наслідки українських ударів дронами по ключових експортних портах поступово зникають Згідно з інформацією, вартість поставок у середньому становила рекордні (після початку вторгнення у 2022 році) 2,42 мільярда доларів на тиждень.

Медіа повідомляли, що коло покупців російської нафти лише розширюється. Це все відбувається на тлі енергетичної кризи. Японська компанія, яка є четвертим за величиною нафтопереробником країни, придбала нафту Росії. Закупівлю нафти здійснили з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.