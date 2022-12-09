Росія навмисно створює затор зернових кораблів: Ердоган планує вжити заходів

Росія навмисно затримує перевірки кораблів з зерном, щоб зменшити обсяги українського експорту. Через це час очікування суден збільшується до 3-5 тижнів, а зменшення експорту сягає мільйонів тонн.

Про це Володимир Зеленський заявив на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі.

Зараз понад 13 мільйонів тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти залучені в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують,

– сказав Зеленський.

Він додав, що через це щомісяця недоекспортовується 2-3 мільйони тонн агропродукції, поки мільйони людей отримують менше продовольства та переплачують за продукти.

Ердоган має намір поговорити з Зеленським та путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує у неділю провести телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським і владіміром путіним, під час яких ітиметься про роботу “зернового коридору”. Про це турецький лідер сказав на міжнародному форумі у Стамбулі.

Щоб урегулювати цю кризу (продовольчу - ред.), сподіваюся, в неділю проведу розмову з паном путіним. Так само буде розмова із паном Зеленським. Наша мета – зміцнити "зерновий коридор",

– сказав Ердоган.

Він підкреслив, дії Росії призвели до глобальної продовольчої кризи, яка посилила голод у бідних країнах.

Окрім людських втрат, російсько-українська війна призвела до серйозних людських і політичних втрат для регіону та світу. Припинення постачань найважливіших продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу, яка зачепила всі країни – від Європи до Африки,

– сказав Ердоган.

Президент Туреччини вручив гостям форуму пшеничні колоски, які символізували українське збіжжя, що постачається в різні країни світу. Нагадаємо, в рамках "зернової ініціативи" було експортовано 13,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.