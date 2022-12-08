Затор із танкерів збільшується

Біля Босфору збільшився затор із танкерів із російською нафтою. Кількість із 5 танкерів зросла до 16.

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Нагадуємо, що країни G7, Євросоюз та Австралія з 5 грудня заборонили постачальникам, а саме страховикам, експортувати російську нафту, якщо вона не буде продана за встановленою ціною у 60 доларів.

Раніше західні та турецькі офіційні особи домовилися про усунення черг із танкерів після встановлення обмежень.

Чому утворилася черга

Окремий турецький захід, що діє з початку місяця, вимагає від суден надати докази того, що вони мають страховку, що покриває тривалість їх транзиту через протоку Босфор або при заході в турецькі порти.

У протоці Дарданелли дев'ять танкерів чекали переходу на південь. Ще три танкери повинні були пройти через цю протоку в четвер, тобто сьогодні, – два з російського міста Туапсе до Фуджейри, ОАЕ, та один з Тузли, Туреччина, до Сіді-Керір в Єгипті.

Заступник міністра фінансів США заявив заступнику міністра закордонних справ Туреччини, що ціновий ліміт поширюється тільки на російську нафту і не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі територіальні води.

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Нафтові збої

Західні чиновники звинувачують Туреччину у масових заторах. Щонайменше 22 танкери від початку набуття чинності санкцій проти російської нафти були зупинені щодо страхування в турецьких водах.

Із заяв чиновників стає відомо, що більшість затриманих суден – із Казахстану. А нафта, яка видобута компаніями Chevron і ExxonMobil, експортується трубопроводом в порти на чорноморському узбережжі Росії.

Там вона завантажується на танкери, які згодом проходять через турецькі протоки до Середземного моря. Пересування цієї нафти не обмежене санкціями Заходу.