Пробка с танкеров увеличивается
Возле Босфора увеличилась пробка из танкеров с российской нефтью. Число из 5 танкеров возросло до 16.
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Ранее западные и турецкие официальные лица договорились об устранении очередей из танкеров после установления ограничений.
Почему образовалась очередь
Отдельное турецкое мероприятие, действующее с начала месяца, требует от судов предоставить доказательства того, что у них есть страховка, покрывающая продолжительность их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.
Замминистра финансов США заявил заместителю министра иностранных дел Турции, что ценовой лимит распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды.
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Нефтяные сбои
Западные чиновники обвиняют Турцию в массовых пробках. По меньшей мере 22 танкера с начала вступления в силу санкций против российской нефти были остановлены по страхованию в турецких водах.
Из заявлений чиновников становится известно, что большинство задержанных судов – из Казахстана. А нефть, добытая компаниями Chevron и ExxonMobil, экспортируется по трубопроводу в порты на черноморском побережье России.
Там она загружается на танкеры, которые впоследствии проходят через турецкие проливы в Средиземное море. Передвижение этой нефти не ограничено санкциями Запада.