Об этом сообщила главный коммерческий директор Karpowership Зейнеп Гарези.

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Силовые корабли могут быть развернуты в разных портах Молдовы и Румынии для передачи электроэнергии в Украину через линии электропередач. Гарези отметила, что по завершении технических аспектов плана мощность в 300 мегаватт сможет удовлетворить потребности в электроэнергии до миллиона домов в Украине в месяц.

Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи по обеспечению около 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти наилучшее решение о том, как и где развернуть силовые корабли,

– сказала директор.

Энергетические корабли развернут именно в портах Молдовы и Румынии, учитывая, что активы, непосредственно предназначенные для Украины, не подлежат страхованию.

Сейчас Украине нужен каждый киловатт-час электроэнергии. Единственный вызов поставок электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию может быть бюрократическим и политическим,

– сказала она.

Она добавила, что цены компании на электроэнергию значительно дешевле, чем в Европе, поэтому у Украины будет возможность ее закупить.

Известно, что также ведутся переговоры с Италией, Германией, Францией и Великобританией по предоставлению 2000 мегаватт электроэнергии на следующую зиму, которая, по ее словам, является "более критическим периодом для энергетической безопасности".

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