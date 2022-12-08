Про це повідомила головна комерційна директорка Karpowership Зейнеп Гарезі.

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Силові кораблі можуть бути розгорнуті в різних портах Молдови та Румунії, щоб передавати електроенергію в Україну через лінії електропередач. Гарезі зазначила, що після завершення технічних аспектів плану потужність у 300 мегават зможе задовольнити потреби в електроенергії до мільйона будинків в Україні на місяць.

Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути силові кораблі,

– сказала генеральна директорка.

Енергетичні кораблі розгорнуть саме в портах Молдови та Румунії зважаючи на те, що активи, безпосередньо призначені для України, не підлягають страхуванню.

Зараз Україні потрібна кожна кіловат-година електроенергії. Єдиний виклик постачання електроенергії в Україну через Молдову та Румунію може бути бюрократичним і політичним,

– сказала вона.

Вона додала, що ціни компанії на електроенергію значно дешевші, ніж у Європі, тож в України буде можливість закупити її.

Відомо, що також ведуться переговори з Італією, Німеччиною, Францією та Великою Британією щодо надання 2000 мегаватів електроенергії на наступну зиму, яка, за її словами, є "більш критичним періодом для енергетичної безпеки".

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