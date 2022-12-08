В Бюро економічної безпеки України підкреслили, що арештоване майно Росії та Білорусі вже приносить дохід країні.

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АТ "Укрзалізниця" отримало 1,3 мільярда гривень доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям Росії та Білорусі.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову партію арештованого аміаку. Вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень.

Таким чином, держава вже отримала понад 2,2 мільярда гривень доходів завдяки арештованим БЕБ активам РФ та РБ,

– підсумували у Бюро.

Згадані активи – вагони в кількості 17,8 тисячі та понад 42 тисячі тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами Росії та Білорусі.

На що йде дохід від вилучених активів

Раніше в відомстві повідомляли, що за рахунок арештованого БЕБ російського аміаку АРМА придбало військові облігації на 600 мільйонів гривень.

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України, в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами порушень в економічній сфері, ініціює арешт активів Росії та Білорусі (фізичних та юридичних осіб). Наразі, детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях.

Нагадаємо! Бюро економічної безпеки з початку війни ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 мільярдів гривень.