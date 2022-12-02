Скільки людей стикнуться з нестачею продуктів

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка координує розподіл харчової допомоги, вважає, що кількість людей, які стикаються з гострою нестачею продовольства, підскочила з 282 мільйонів наприкінці 2021 року до рекордних 345 мільйонів у 2022 році. Для 50 мільйонів людей 2023 рік почнеться на порозі голоду. І оскільки уряди все ще борються з уповільненням економічного зростання, багато з цих людей можуть голодувати в найближчі місяці.

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Дестабілізація через російське вторгнення

Росія та Україна увійшли до п'ятірки найбільших світових експортерів продукції з ячменю, кукурудзи та соняшнику. Тому, коли почалася війна, постачання багатьох основних харчових продуктів серйозно постраждало. Країни, які найбільше постраждали, є одними з найбідніших у світі. Це Судан, Танзанія та Уганда. Вони покладалися на Росію та Україну для отримання понад 40% імпорту пшениці.

Світові ціни на харчові продукти різко зросли, оскільки інші країни, включаючи Аргентину та Індію, відповіли торговими обмеженнями. Зусилля з надання екстреної допомоги скрізь зазнали збитків, оскільки ООН зазвичай купує половину пшениці, яку вона розповсюджує, в Україні.

Відновлення експорту з України

У міру того, як війна триває, постачання з України відновилися, а потім зіткнулися з періодичною блокадою. Слабке економічне зростання тисне на попит. І в деяких областях інфляція починає зменшуватися. Індекс цін на продовольство продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, який вимірює щомісячну зміну міжнародних цін на продовольчі товари, поступово впав зі свого історичного максимуму в березні 2022 року.

З чим стикнеться світ у 2023 році

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, попередив, що світ може перейти від боротьби з інфляцією продовольства до простого браку їжі. Виробництво азотних добрив впало через скорочення російського експорту природного газу, важливого інгредієнта. Фермери використовують менше добрив, змінюють культуру та скорочують виробництво.

У 2023 році люди будуть голодувати з різних причин. У зонах конфлікту, таких як Афганістан, Ефіопія та Ємен, сільське господарство буде порушено. Зміна клімату означає, що екстремальні погодні явища, такі як повінь у Пакистані та посуха на Африканському Розі, стають все більш поширеними. В інших країнах, включаючи такі багаті країни, як Америка та Великобританія, і великі країни-виробники продовольства, такі як Бразилія та Індія, проблема полягає просто в бідності. Поєднання високої інфляції та уповільнення світової економіки означає, що багатьом людям буде важко платити за необхідні харчові продукти.

Наслідки нестачі їжі жахливі. Голодування підвищує ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет. Недоїдання означає не тільки те, що люди їдять занадто мало і худнуть. Особливо в містах ті, хто не можуть дозволити собі поживну їжу, купують натомість дешеві, упаковані продукти, а бідні дедалі більше наражаються на небезпеку ожиріння.

Сильніше голодують жінки та діти

Жінки страждають найбільше. Вони, швидше за все, будуть бідними та відмовляться від їжі, щоб прогодувати свої сім’ї. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН стверджує, що у 2021 році 31,9% жінок у світі мали помірну або серйозну "продовольчу нестачу" порівняно з 27,6% чоловіків, і цей розрив збільшується. Опитування неурядової організації Care показує, як стикаються гендерна нерівність і відсутність продовольчої безпеки. У Сомалі чоловіки сказали, що їдять менше, а жінки сказали, що вони взагалі пропускають їжу. У звіті цитується жінка з Нігерії. "Ми зменшили кількість їжі для всіх, — каже вона, — крім мого чоловіка, який є господарем у домі".

У дітей голод затримує розвиток мозку та знижує імунітет. Лише кілька місяців поганого харчування в дитинстві можуть зменшити надії людини жити здоровим і продуктивним життям. У дитячому садку для малозабезпечених дітей у Сан-Паулу директорка Клаудія Руссо бачить, що все більше і більше немовлят приходять на сніданок вранці, не ївши нічого з обіду, який надав дитсадок напередодні. В результаті ці діти менші, хворіші та повільніші. Для них наслідки нинішньої продовольчої кризи залишаться ще довго після того, як ланцюжки постачання будуть перебудовані та ціни на продукти харчування впадуть.