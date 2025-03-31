В обхід України: Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини

Словаччина розширює свою залежність від російського газу. Відтак, Росія значно збільшить постачання газу до Словаччини, використовуючи альтернативні маршрути в обхід України.

Як Росія буде постачити газ до Словаччини в обхід України

Генеральний директор словацького імпортера SPP Войтех Ференч повідомив, що з квітня російський "Газпром" суттєво збільшить постачання газу до Словаччини через "Турецький потік", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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При цьому, він зазначив, що обсяги постачання збільшаться в кілька разів у порівнянні з рівнем останніх двох місяців, а не лише подвояться, як прогнозували раніше.

У нас не буде проблем з постачанням, у нас не буде проблем з подачею газу в сховища,

– запевнив торговий директор SPP Міхал Лалік.

Звідки отримувала газ Словаччина раніше

Після припинення транзиту через Україну наприкінці 2024 року Словаччина здебільшого отримувала газ з Угорщини, яка постачає російське паливо через "Турецький потік".

Водночас Братислава та Будапешт разом наполягають на відновленні транзиту російського газу через Україну.

Зверніть увагу! Словаччина навіть погрожує накласти вето на фінансову допомогу ЄС для Києва, якщо українська влада не перегляне свою позицію щодо транзиту.