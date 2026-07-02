Економіка Новини економіки Росія здійснила масований обстріл: постраждали енергооб’єкти ДТЕК
2 липня, 12:44
1
Оновлено - 12:55, 2 липня

Росія здійснила масований обстріл: постраждали енергооб’єкти ДТЕК

Валерія Моргун

Внаслідок масованої атаки, яку Росія здійснила сьогодні вночі, постраждали енергооб’єкти ДТЕК у столиці. Через обстріл частина киян залишається без світла.

Що відомо про наслідки атаки росіян

Енергетики роблять усе можливо, аби відновити електропостачання, про що повідомили у ДТЕК.

Читайте також Постраждали 86 людей, зростає кількість жертв: під час обстрілу Києва поранено медиків 

Фахівці одразу виїхали на місця влучань, як тільки це стало можливим.

В Укренерго сьогодні також повіломили, що відомор про нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Але найскладніша ситуація на Сумщині.

Саме у Сумській області станом на ранок 2 липня знеструмлена найбільша кількість споживачів.

 

 