2 липня, 12:44
Оновлено - 12:55, 2 липня
Росія здійснила масований обстріл: постраждали енергооб’єкти ДТЕК
Внаслідок масованої атаки, яку Росія здійснила сьогодні вночі, постраждали енергооб’єкти ДТЕК у столиці. Через обстріл частина киян залишається без світла.
Що відомо про наслідки атаки росіян
Енергетики роблять усе можливо, аби відновити електропостачання, про що повідомили у ДТЕК.
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Фахівці одразу виїхали на місця влучань, як тільки це стало можливим.
В Укренерго сьогодні також повіломили, що відомор про нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Але найскладніша ситуація на Сумщині.
Саме у Сумській області станом на ранок 2 липня знеструмлена найбільша кількість споживачів.