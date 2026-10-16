Росія знищила склад "Файно Маркет": що буде з продуктами на полицях

Черговий терористичний акт ворога вдарив по продовольчій безпеці та звичній логістиці популярної торгової мережі. Покупцям варто підготуватися до тимчасових змін у звичному асортименті на полицях.

Як мережа долає наслідки атаки та кого торкнуться перебої

Ввечері 14 жовтня російські війська завдали цілеспрямованого удару по головному логістичному центру мережі супермаркетів "Файно Маркет". Будівлю повністю зруйновано, на жаль, серед працівників є загиблі та постраждалі, про що повідомляє офіційна сторінка компанії.

Зверніть увагу! Для звичайних покупців це означає неминучі зміни у щоденних закупах. Через знищення складів компанія змушена екстрено перебудовувати маршрути, тому найближчими днями можливі затримки постачання та тимчасова відсутність окремих товарів на полицях.

Попри колосальні втрати, магазини продовжують працювати.

Найстрашніше – людські життя, які вже ніколи не повернути. Це непоправна втрата для всієї родини Файно Маркет,

– наголосили представники ритейлера.

Вони також додали, що зараз шукають альтернативні шляхи доставки продукції, аби забезпечити покупців усім необхідним. Крім того, найближчим часом обіцяють відновити роботу мобільного застосунку, який тимчасово не функціонує.

Чому ворог системно б'є по супермаркетах

Росія цілеспрямовано намагається паралізувати продовольчу логістику України. Як уже повідомлялося, лише за останні тижні окупанти здійснили низку подібних атак. Зокрема, 15 жовтня ворожий дрон влучив у супермаркет "Таврія В" на Одещині, спричинивши масштабну пожежу.

Перед цим, у ніч проти 7 жовтня, під удар потрапив склад свіжих продуктів мережі "Ашан", а 8 – 9 жовтня росіяни обстріляли логістичні об'єкти "АТБ" у Бучанському районі Київщини, де також не обійшлося без постраждалих. Експерти радять українцям ставитися до тимчасових перебоїв з розумінням та, за можливості, мати вдома базовий запас продуктів тривалого зберігання на випадок подальших логістичних форс-мажорів.