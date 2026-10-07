Про це розповіли в пресслужбі компанії "Ашан" у Facebook.
Що відомо про удар по складу "Ашан"
В середу, 7 жовтня, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено склад свіжих продуктів "Ашан".
Найважливіше – жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах,
– зазначили у компанії.
До слова, в пресслужбі "Ашан" не уточнили масштаби пошкоджень і місце, де знаходиться склад.
Нагадаємо, що Росія в ніч проти 7 жовтня завдала комбінованої атаки по Україні. Зокрема, Київський картонно-паперовий комбінат цієї ночі втретє за останні пів року опинився під ударом. На підприємстві серйозні руйнування, проте жертв вдалося уникнути.
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