Про це розповіли в пресслужбі компанії "Ашан" у Facebook.

Що відомо про удар по складу "Ашан"

В середу, 7 жовтня, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено склад свіжих продуктів "Ашан".

Найважливіше – жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах,

– зазначили у компанії.

До слова, в пресслужбі "Ашан" не уточнили масштаби пошкоджень і місце, де знаходиться склад.

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 7 жовтня завдала комбінованої атаки по Україні. Зокрема, Київський картонно-паперовий комбінат цієї ночі втретє за останні пів року опинився під ударом. На підприємстві серйозні руйнування, проте жертв вдалося уникнути.