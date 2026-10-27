Ворог вдарив по складу книжок: про що попередили українців

Російська атака припала безпосередньо на складські приміщення компанії КСД. Ніхто зі співробітників підприємства не постраждав внаслідок удару.

Що повідомили у КСД щодо російського удару

Однак вихід усіх новинок, запланований на 5 листопада, довелося терміново перенести, про що розповіли у компанії.

Друзі, того ранку, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває,

– йдеться у повідомленні.

Наразі керівництво та працівники з'ясовують усі деталі руйнувань внаслідок російської атаки. Станом на зараз точну суму фінансових втрат назвати неможливо.

Зверніть увагу! Компанія переносить анонси, які були заплановані на 5 листопада, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі.

Ми ще не маємо всієї інформації, але стежитимемо за розвитком подій і повідомлятимемо вам новини якомога оперативніше,

– додали у КСД.

Нагадаємо, що ворог регулярно атакує книжкові видавництва та складські приміщення. У ніч на 7 жовтня було знищено складські приміщення на Подолі. Зокрема, пошкоджень зазнав склад компанії "Книголав".