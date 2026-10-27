Ворог вдарив по складу книжок: про що попередили українців

Росія атакувала "КСД" / Фото Shutterstock
Російська атака припала безпосередньо на складські приміщення компанії КСД. Ніхто зі співробітників підприємства не постраждав внаслідок удару.
Що повідомили у КСД щодо російського удару
Однак вихід усіх новинок, запланований на 5 листопада, довелося терміново перенести, про що розповіли у компанії.
популярні відео
Друзі, того ранку, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває
Наразі керівництво та працівники з'ясовують усі деталі руйнувань внаслідок російської атаки. Станом на зараз точну суму фінансових втрат назвати неможливо.
Зверніть увагу! Компанія переносить анонси, які були заплановані на 5 листопада, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі.
Ми ще не маємо всієї інформації, але стежитимемо за розвитком подій і повідомлятимемо вам новини якомога оперативніше
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Нагадаємо, що ворог регулярно атакує книжкові видавництва та складські приміщення. У ніч на 7 жовтня було знищено складські приміщення на Подолі. Зокрема, пошкоджень зазнав склад компанії "Книголав".
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі