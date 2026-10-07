Що відомо про пошкодження складу "Книголав"

Ворог знищив новий склад видавництва "Книголав", де зберігалися книги, які відновили після першого удару у липні, про що повідомили у компанії.

Наразі неможливо остаточно оцінити масштаби втрат та підрахувати кількість книг, які були знищені чи не підлягають відновленню. Але точно можна сказати, що було втрачено десятки тисяч книг.

Остаточні втрати можливо буде назвати:

коли компанія матиме повноцінний доступ до складу;

детально зможе оцінити стан усіх книжок.

Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які встигли отримати за ці 2 місяці, додруки книг, знищених Росією в липні, відновлення яких ми чекали з вами разом,

– йдеться у повідомленні.

Водночас внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. А компанія "Книголав" продовжить працювати та відновлювати втрачене.

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Нагадаємо, що протягом останніх місяців росіяни регулярно атакують видавництва, склади компаній та знищують українські книги. Однак видавництва відновлюються та продовжують свою роботу. Зокрема, компанія "А-ба-ба-га-ла-ма-га" у вересні відновила надсилання своїх замовлень.