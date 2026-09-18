Що повідомили у "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Замовлення надсилають "у порядку черги", про що повідомили у компанії.

У дописі наголосили, що сподіваються: протягом наступного робочого тижня зможуть відправити вже всі замовлення, а згодом повернутися до звичного ритму роботи.

Коли ми відправимо ваше замовлення, ви отримаєте сповіщення з номером ТТН,

– пояснили українцям.

У частині замовлень бракує окремих книжок, адже деякі наклади були знищені внаслідок російської атаки. Видавництво зв’яжеться з людьми, яких стосується подібна ситуація.

Незабаром абабагаламагічні книжечки потішать вас. Дякуємо за ваше терпіння, підтримку і за те, що ви з нами,

– підсумували у заяві.

Нагадаємо, що росіяни знищили вже далеко не один склад українських книжок. Зокрема, у ніч проти 28 серпня Росія обстріляла склад із книгами видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

А наслідком обстрілу Києва 16 серпня стало відомо про руйнування офісів та складів двох книжкових видавництв. Мова йде про "Лабораторію" та "Наш Формат".

Ба більше, ворог знищив 8 мільйонів книжок у Харкові. Це була найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.