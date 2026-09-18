Что сообщили в "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Заказы отправляются "в порядке очереди", что сообщили в компании.

В сообщении подчеркнули, что надеются: в течение следующей рабочей недели смогут отправить уже все заказы, а впоследствии вернуться к привычному ритму работы.

Когда мы отправим ваш заказ, вы получите уведомление с номером ТТН,

– пояснили украинцам.

В части заказов отсутствуют отдельные книги, ведь некоторые тиражи были уничтожены в результате российской атаки. Издательство свяжется с людьми, которых касается подобная ситуация.

Вскоре абабагаламагические книжечки порадуют вас. Спасибо за ваше терпение, поддержку и за то, что вы с нами,

– подытожили в заявлении.

Напомним, что россияне уничтожили уже далеко не один склад украинских книг. В частности, в ночь на 28 августа Россия обстреляла склад с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

А в результате обстрела Киева 16 августа стало известно о разрушении офисов и складов двух книжных издательств. Речь идет о "Лаборатории" и "Наш Формат".

Более того, враг уничтожил 8 миллионов книг в Харькове. Это была самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.