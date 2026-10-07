Что известно о повреждении склада "Книголав"

Враг уничтожил новый склад издательства "Книголав", где хранились книги, восстановленные после первого удара в июле, о чём сообщили в компании.

На данный момент невозможно окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество книг, которые были уничтожены или не подлежат восстановлению. Но точно можно сказать, что были утрачены десятки тысяч книг.

Окончательные потери, возможно, удастся назвать:

когда компания получит полноценный доступ к складу;

подробно сможет оценить состояние всех книг.

Для нас это ощутимый удар. Это книги, которые мы создавали, печатали и готовили для вас. Новинки, которые успели поступить за эти 2 месяца, допечатки книг, уничтоженных Россией в июле, восстановления которых мы ждали вместе с вами,

– говорится в сообщении.

В то же время в результате российской атаки никто не пострадал. А компания "Книголав" продолжит работать и восстанавливать утраченное.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что в течение последних месяцев россияне регулярно атакуют издательства, склады компаний и уничтожают украинские книги. Однако издательства восстанавливаются и продолжают свою работу. В частности, компания "А-ба-ба-га-ла-ма-га" в сентябре возобновила отправку своих заказов.